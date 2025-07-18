بنك الدم خط الدفاع الأول في رحلة أطفال الأقصر ضد السرطان

تواصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر جهودها المتواصلة لتقديم خدمة طبية متكاملة لمرضى السرطان في صعيد مصر، وخاصة الأطفال، من خلال توفير منظومة متطورة تشمل الكشف والعلاج الكيميائي والإشعاعي، والتدخلات الجراحية، ويمثل بنك الدم داخل المستشفى أحد أهم ركائز هذه المنظومة، باعتباره خط الدفاع الأول في إنقاذ حياة المرضى.

توفر غرفة التبرع بالدم بيئة مريحة وآمنة للمتبرعين، حيث تتم عملية سحب الدم تحت إشراف طاقم تمريض متخصص، وتحتوي الغرفة على جهاز حديث لفصل الصفائح الدموية المركزة، وهو من الأجهزة الحيوية نظرًا للحاجة المستمرة لهذا النوع من المكونات الدموية لدى مرضى الأورام، خاصة الأطفال.

ويتم تخزين الدم ومشتقاته بعناية داخل ثلاجات وفريزرات مخصصة عالية التجميد، لضمان جودتها وسلامتها عند الاستخدام.

ويتولى قسم صرف الدم مسؤولية إعداد وتسليم الدم ومشتقاته للمرضى بعد إجراء اختبارات الفصيلة والأجسام المضادة واختبار التوافق، بما يضمن أقصى درجات الأمان خلال عمليات نقل الدم.

أما غرفة تحضير الدم، فهي مزودة بأجهزة متطورة لفصل أكياس الدم إلى مشتقاتها المختلفة، من كرات الدم الحمراء، والبلازما، والصفائح الدموية، وذلك بعد التأكد من فصيلة كل كيس.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن بنك الدم بالمستشفى يشكّل عنصرًا حاسمًا في رحلة العلاج، ويساهم في إنقاذ حياة مئات المرضى يوميًا، في إطار التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية على أعلى مستوى، لخدمة أبناء 7 محافظات من صعيد مصر.