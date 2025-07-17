محافظ الأقصر يستقبل وفدا تنسيقيا لمشروع "سكن كريم" تمهيدًا لإعادة تأهيل المنازل الأكثر احتياجًا

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفدًا تنسيقيًا لمتابعة إجراءات مشروع "سكن كريم" بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن آدمي للأسر الأولى بالرعاية.

وضم الوفد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر ، وممثلين عن الجمعيات الأهلية المشاركة بالمشروع، بالإضافة إلى شركة "دار الهندسة" باعتبارها الاستشاري الهندسي للمشروع.

وأعرب محافظ الأقصر عن خالص شكره وتقديره للقائمين على مؤسسة "حياة كريمة" وكافة المؤسسات والجمعيات الخيرية الشريكة في المبادرة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ المشروع بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين المستحقين.

ووجّه المحافظ بتشكيل فرق العمل المعنية بالتنسيق الميداني الشامل، والبدء في معاينة المنازل على الطبيعة، وخاصة الحالات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، والعمل على عزل المنازل ضد مياه الأمطار والعوامل الجوية، بما يضمن الأمان والاستدامة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على البدء بتنفيذ نموذج مبدئي يشمل تأهيل 100 منزل بمركز أرمنت، و100 أخرى بمركز إسنا، على أن يتم اختيار المنازل وفقًا لأولويات الاحتياج ونتائج الحصر الميداني المحلي.

حضر الاجتماع الدكتورة نيهال مصطفى نائب منسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر ، وياسر جاد منسق حياة كريمة بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور خالد عمران، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات (قنا والبحر الأحمر والأقصر)، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان ، وممثلى شركة دار الهندسة.