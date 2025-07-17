محافظ الأقصر: تلقيت أول توجيه بالتواصل مع المواطنين وترجمته لخطوات تنفيذية

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه عقب حلف اليمين في يوم 7/24، شارك في اجتماع موسع مع السيد رئيس الجمهورية ضم الحكومة بالكامل والمحافظين، وكان أول توجيه صدر هو التواصل المباشر مع المواطنين.

بدء العمل بالتوجيه

وقال "عمارة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة “النهار”: "أنا أخذت هذا التوجيه بجدية كبيرة، وبدأت العمل فعليًا من هذا المنطلق، وتسيير أمور المحافظة بالموارد المتاحة، والحمد لله، التزمت بهذه النصائح بكل اهتمام".

وأضاف: "وأنا في طريقي إلى الأقصر، كنت أفكر في أنني أحب التحدي، وأميل إلى البدء بالمشروعات المتعثرة أو التي تواجه عراقيل، لأنني أرى أن البداية تكون دائمًا بالأمور الصعبة. وبحكم خبرتي السابقة، حيث كنت مسؤولًا عن هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، فإن لدي خبرات واسعة في مجالات المرافق والبنية التحتية والإسكان، وكذلك في الأراضي والاستثمار".

وتابع محافظ الأقصر: "كل هذه الأمور كانت في ذهني أثناء قدومي إلى الأقصر، وسأسعى بإذن الله لأن تحظى المحافظة بنصيب عادل من الجهد والعمل خلال فترة خدمتي، وأتمنى أن يتذكر المواطنون أن شخصًا جاء إلى الأقصر وأحدث فرقًا حقيقيًا".

https://www.youtube.com/watch?v=O7-WClxa7AY