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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد تواصل الرقابة النووية والإشعاعية

محافظ الأقصر يستقبل وفد تواصل الرقابة النووية والإشعاعية الهيئة.
محافظ الأقصر يستقبل وفد تواصل الرقابة النووية والإشعاعية الهيئة.
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفد تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ أنشطة توعوية داخل محافظة الأقصر، وبحضور الدكتور محمد حساني، وكيل أول وزارة ومدير مكتبة مصر العامة ومركز التراث الحضاري بالأقصر.

وضم الوفد رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الأقصر بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تأمين وتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية على مستوى الجمهورية، مؤكداً استعداد المحافظة لدعم كافة المبادرات التوعوية في هذا الشأن.

كما أعرب وفد الهيئة عن بالغ تقديرهم للتعاون البناء مع محافظة الأقصر، مثمنين الدور المتميز الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالأقصر، وفريق العمل بالمكتبة، من خلال تنظيم الندوات، وورش العمل، وابتكار وسائل تواصل جديدة مع الأطفال بمختلف المراحل العمرية عبر "حكي" و"رسم"، بما يسهم في ترسيخ الثقافة النووية والإشعاعية لديهم، وتعريفهم بدور الهيئة في الرقابة والتنظيم.
                                     
 وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة ماهيتاب المناوي درع شكر وتقدير إلى محافظ الأقصر، تعبيراً عن امتنان الهيئة لدور المحافظة الرائد في نشر الوعي بدور الهيئة خلال الفترة الماضية، لا سيما من خلال الشراكة المثمرة مع مكتبة مصر العامة.

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