محافظ الأقصر: 70% من اقتصادنا سياحة.. ومسؤول عن كل تفاصيل استقبال الأجانب

أكد محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، أن الناتج القومي للمحافظة يعتمد بشكل رئيسي على السياحة، قائلًا: "حوالي 70% من اقتصادنا سياحة، مقابل 30% زراعة وصناعة، وبالتالي فإن الأساس في الأيدي العاملة والناتج المحلي مرتبط بالسياحة، لذا لا بد من الاهتمام بهذا الملف".

واجهة مشرفة تليق بالسائح

وأضاف "عمارة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة “النهار”: "السائح عندما يصل إلى مطار الأقصر، يجب أن يجد واجهة مشرفة، ولهذا يتم التنسيق مع القيادة في المطار ليكون بصورة تليق به من حيث حسن الاستقبال والوداع، والنظافة، ودورات المياه، وكل ما يتعلق بتجربته من لحظة الوصول".

وتابع: "ننتقل بعد ذلك إلى التاكسي، حيث نحرص على تقديم التوعية لسائقي التاكسيات بأهمية حسن التعامل مع السائح، سواء كان وسيلة النقل تاكسي أو باص، لأن هذه من الأمور الأساسية التي تؤثر على تجربته".

وأشار "عمارة" إلى أنه أولى اهتمامًا كبيرًا بالزراعة والنظافة، قائلًا: "أنا مهتم جدًا بالنظافة، لأن السائح يهمه أن تكون البيئة نظيفة ومحترمة، ولذلك اهتممنا بالزراعة والممشى والكورنيش، وأنشأنا ممشى في الشرق، وبنفس المستوى نفذنا ممشى في الغرب أكبر من حيث الطول وبتكلفة مرتفعة جدًا، افتتحنا المرحلة الأولى، وسنفتتح المرحلة الثانية في 30 سبتمبر".

واستكمل: "لو زرتم كورنيش الغرب وصورتموه، ستجدون شيئًا رائعًا، السائح يريد أماكن يتجول فيها ويزورها، ولذلك اهتممنا أيضًا بالطرق المؤدية للمعابد، مثل طريق وادي الملكات الذي أعدناه بأسفلت جديد، وكذلك طريق معبد حتشبسوت"، قائلًا: "أنا كمحافظ مسؤول عن كل شيء في المحافظة، لا يمكن أن أقول إن مسؤولية الآثار تخص جهة بعينها، بل أنا من يتحملها، فنحن دولة واحدة، نكمل بعضنا البعض، ونجاح السياحة مسؤوليتنا جميعًا".

https://www.youtube.com/watch?v=O7-WClxa7AY