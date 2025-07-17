محافظ الأقصر يكشف أول توجيه له من الرئيس السيسي عقب توليه مهامه

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن أول توجيه تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي فور توليه مهام منصبه، موضحًا أن التوجيه كان بالتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بأقصى الإمكانيات المتاحة.

أداء اليمين الدستورية

وقال "عمارة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج "مراسي"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إنه عقب أدائه اليمين الدستورية في 24 يوليو، شارك في اجتماع موسع مع السيد رئيس الجمهورية، بحضور الحكومة والمحافظين، وكان أول توجيه من الرئيس هو: التواصل المباشر مع المواطنين.

وأضاف: "أنا أخذت هذا التوجيه بجدية كبيرة، وبدأت العمل فعليًا من هذا المنطلق، وتسيير أمور المحافظة بالموارد المتاحة، والحمد لله، التزمت بهذه النصائح بكل اهتمام".

وتابع محافظ الأقصر: "وأنا في طريقي إلى الأقصر، كنت أفكر في أنني أحب التحدي، وأميل إلى البدء بالمشروعات المتعثرة أو التي تواجه عراقيل، لأنني أرى أن البداية تكون دائمًا بالأمور الصعبة".

وأشار إلى أن خبراته السابقة، بحكم توليه مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، منحت له معرفة كبيرة في ملفات المرافق والبنية التحتية والإسكان، وكذلك في مجالات الأراضي والاستثمار.

واختتم قائلاً: "كل هذه الأمور كانت في ذهني أثناء قدومي إلى الأقصر، وسأسعى بإذن الله لأن تحظى المحافظة بنصيب عادل من الجهد والعمل خلال فترة خدمتي، وأتمنى أن يتذكر المواطنون أن شخصًا جاء إلى الأقصر وأحدث فرقًا حقيقيًا".

https://www.youtube.com/watch?v=O7-WClxa7AY