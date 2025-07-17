وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض منتجات التكوين المهني لمعلمات التعليم المجتمعي بإدارة أرمنت

افتتح اليوم الخميس، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر معرض منتجات التكوين المهني لمعلمات التعليم المجتمعي بإدارة أرمنت التعليمية.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،

يضم المعرض عدة أقسام متنوعة، من بينها قسم المنتجات الزراعية الذي يشمل الصناعات الغذائية مثل المخللات والألبان والعصائر، وقسم التغذية الذي يحتوي على المعجنات والمخبوزات، بالإضافة إلى قسم الاقتصاد المنزلي الذي يضم المفارش والتريكو والكروشيه، إلى جانب قسم التربية الفنية الذي يعرض لوحات فنية ونتائج حائط وغيرها من الأنشطة الإبداعية.

شهد الافتتاح كلا من هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وهديه سعدي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، والدكتور عبد الضوي مدير إدارة أرمنت التعليمية.

وخلال افتتاح المعرض، أكد "جارح" على اهتمام وزارة التربية والتعليم المتواصل بدعم التعليم المجتمعي، باعتباره أحد الأدوات الفعّالة لتحقيق العدالة التعليمية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تمكين المرأة ومساندة الأسر في القرى والمناطق النائية.

وأضاف "جارح" أن التعليم المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان وبناء مجتمع متعلم ومنتج، من خلال صقل مهارات المعلمين والمعلمات وتزويدهم بالخبرات العملية التي تنعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية وعلى المجتمع المحلي بأسره.