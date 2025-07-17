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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الأقصر: تلقيت أول توجيه من الرئيس بالتواصل مع المواطنين وترجمته إلى خطوات تنفيذية

محافظ الاقصر
محافظ الاقصر
علي مكي

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه عقب حلف اليمين في يوم 7/24، شارك في اجتماع موسع مع رئيس الجمهورية ضم الحكومة بالكامل والمحافظين، وكان أول توجيه صدر هو التواصل المباشر مع المواطنين.

وقال "عمارة"، خلال تصريحات تلفزيونية  : "أنا أخذت هذا التوجيه بجدية كبيرة، وبدأت العمل فعليًا من هذا المنطلق، وتسيير أمور المحافظة بالموارد المتاحة، والحمد لله، التزمت بهذه النصائح بكل اهتمام".

وأضاف: "وأنا في طريقي إلى الأقصر، كنت أفكر في أنني أحب التحدي، وأميل إلى البدء بالمشروعات المتعثرة أو التي تواجه عراقيل، لأنني أرى أن البداية تكون دائمًا بالأمور الصعبة. وبحكم خبرتي السابقة، حيث كنت مسؤولًا عن هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، فإن لدي خبرات واسعة في مجالات المرافق والبنية التحتية والإسكان، وكذلك في الأراضي والاستثمار".

وتابع محافظ الأقصر: "كل هذه الأمور كانت في ذهني أثناء قدومي إلى الأقصر، وسأسعى بإذن الله لأن تحظى المحافظة بنصيب عادل من الجهد والعمل خلال فترة خدمتي، وأتمنى أن يتذكر المواطنون أن شخصًا جاء إلى الأقصر وأحدث فرقًا حقيقيًا".

محافظ الأقصر الرئيس السيسى الصعيد

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