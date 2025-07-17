محافظ الأقصر: أطلقنا معديتين جديدتين لنقل المواطنين والسائحين بين الشرق والغرب

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إطلاق مشروع تشغيل معديتين جديدتين في ذكرى ثورة 30 يونيو، لخدمة المواطنين والسائحين وتأمين تنقلهم بين ضفتي نهر النيل، قائلًا: "الحركة اليومية بين شرق وغرب الأقصر تعتمد بشكل أساسي على المعديات، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين والسياح يعبرون يوميًا من أمام ديوان عام المحافظة إلى البر الغربي".

وأوضح "عمارة"، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن المعديات القديمة كانت متهالكة، وجرى سابقًا اتخاذ قرارات بتحويلها للاستثمار السياحي فقط، ما حدّ من استخدامها العام، مضيفًا: "بصفتي مسؤولًا عن المواطن، رأيت أن توفير خدمة آدمية وآمنة في التنقل حق أصيل، ولهذا قررت تدشين مشروع المعديتين الجديدتين في مناسبة وطنية عزيزة على الجميع، وهي ذكرى 30 يونيو".

وأشار إلى أن المعديتين الجديدتين، واللتين تحملان اسم "الأقصر 1" و"الأقصر 2"، تُعدان نقلة نوعية، مضيفًا: "أنا شخصيًا أستخدمها في تنقلي، لأنها تُوفر الوقت وتسير بكفاءة، والناس أبدت رضاها الكبير عن هذا التطوير"، موضحًا أن المحافظة تستهدف في المرحلة المقبلة تطوير المعديتين عبر إدخالهما إلى الترسانة البحرية لتجديدهما وزيادة طاقتهما الاستيعابية، مؤكدًا أن تحسين خدمات النقل النهري يأتي ضمن أولويات دعم الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية الأساسية السياحية بالمحافظة.