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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الأقصر: عودة قوية للطيران المباشر.. رحلات مباشرة من لندن ومدريد وباريس

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
علي مكي

كشف عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن التواصل المباشر مع المواطنين أسهم في تقليص الفجوة بين الحكومة والشارع، قائلاً: "قرب المسافات بصورة غير عادية، وخلق ثقة متبادلة بين المواطن والحكومة، سواء على مستوى المحافظة أو المحافظ نفسه، وهذه هي النقطة الأهم، أن تثق الناس في الحكومة وتعتبرها ممثلة حقيقية لها".

وأضاف المحافظ فى تصريحات تلفزيونية ، أنه يجري حاليًا إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة السياحة لرصد أعداد السائحين الرسميين الذين يزورون الأقصر، لافتًا إلى أن هناك أيضًا سياحة غير رسمية سيتم إدخالها ضمن المنظومة الرسمية قريبًا، مشيرًا إلى أن السياحة غير الرسمية تتركز بشكل خاص في البر الغربي، وتضم نحو 3 آلاف غرفة، موضحًا أنه بدأ بالفعل إجراءات تقنين وترخيص تلك الغرف، حتى يصبح كل سائح معروفًا ضمن منظومة السياحة الرسمية.

وتابع: "بدأت بفندق شعبي، حتى أتمكن من معرفة بياناته وعدد غرفه ونسب التشغيل فيه، ليُدرج ضمن قاعدة بيانات السياحة"، مؤكدًا أن الخطة تتضمن إدخال كل هذه المنشآت غير المرخصة في المنظومة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.


وعن الطاقة الاستيعابية للطيران، قال إن هناك زيادة متوقعة في أعداد السائحين، وهو ما يتطلب تعزيز الطاقة الفندقية، مضيفًا: "كلما زاد الطلب، زاد العرض، وبدأت شركات الطيران الأجنبية في العمل مجددًا"، كاشفًا أن شركات بريطانية بدأت تسيّر رحلات مباشرة إلى الأقصر، كما استؤنفت رحلات الشارتر من مدريد وباريس، وتُبذل جهود حالية مع الصين لفتح خط مباشر، متابعًا: "عندما زرت الصين، قدمت الأقصر بكل حضارتها وتميّزها، لأن هدفي كمحافظ أن يأتي العالم كله لزيارة هذه المدينة العظيمة".

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