تكريم الفائزين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقصر.. صور

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات حفل تكريم الفائزين بمسابقة مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي أقيمت بقاعه الكبرى بالمدينة الشبابية بالطود، في دورتها الحادية عشرة على التوالي.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود ،والمهندس محمد علي العديسي، رئيس مجلس الأمناء، والشيخ علي يوسف، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، إلى جانب حضور كثيف من أهالي المتسابقين.

وفي كلمته، ثمّن محافظ الأقصر الجهود المباركة لمؤسسة علي العديسي في دعم حفظة القرآن الكريم على مدار أحد عشر عامًا متتالية، مشيدًا بدور المسابقة في نشر قيم القرآن الكريم وتعاليمه السامية، وتحفيز النشء على التمسك بالكتاب العزيز.

وأكد المحافظ أنه سعيد بكون المسابقة – التي تحمل اسم المغفور له علي عبد العزيز العديسي – بدأت عام 2013 على مستوى مركز ومدينة الطود، ثم توسعت في الأعوام التالية لتشمل كافة مراكز محافظة الأقصر، وامتدت هذا العام لتشمل محافظتي قنا وأسوان.

واوضح القائمين على الحفل أن عدد المتقدمين للمسابقة، بلغ في هذه الدورة نحو 6000 متسابق ومتسابقة، موزعين على ستة مستويات هي حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم، وفرع القراءات القرآنية، وفرع السنة النبوية، وفرع الأصوات الحسنة ، وتم تكريم الفائزين في كافة المستويات، حيث تم تكريم 60 فائزًا على النحو التالى

10 في حفظ القرآن الكريم كاملًا،و10 في نصف القرآن الكريم، و10 في ربع القرآن الكريم، و10 في فرع القراءات، و10 في فرع الصوت الحسن، و10 في فرع الحديث الشريف.

وتُقام المسابقة تحت الإشراف العلمي الدكتور جمال فاروق، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبرعاية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.