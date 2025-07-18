قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار استوائية غزيرة تهدد ملايين الأمريكيين بفيضانات خطيرة
حقيقة طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي
القناص.. الزمالك يتحرك لاستعادة نجم مصري محترف في أوروبا
التأمين الشامل: التوسع في الشبكة الصحية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية
توجيهات من الصحة بـ تيسير إجراءات خدمة المواطنين في محافظة مطروح
مواعيد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة استعدادا للموسم الجديد
1810 فرصة عمل في 11 محافظة.. تفاصيل التقديم والرواتب
تفاصيل تتويج المصري عبد الرحمن سامح ببطولة العالم في الشطرنج تحت 12 عامًا
المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أقرب من أي وقت مضى
بعد ارتفاع درجات الحرارة.. روشتة تحميك من ضربة الشمس
مستقبل حراسة الزمالك.. قرار جديد بشأن محمود الشناوي
الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تستهدف المصارف والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقصر.. صور

محافظ الأقصر يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة مؤسسة علي العديسي في دورتها الحادية عشرة لحفظ وتجويد القرآن الكريم
محافظ الأقصر يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة مؤسسة علي العديسي في دورتها الحادية عشرة لحفظ وتجويد القرآن الكريم
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات حفل تكريم الفائزين بمسابقة مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي أقيمت بقاعه الكبرى بالمدينة الشبابية بالطود، في دورتها الحادية عشرة على التوالي.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود ،والمهندس محمد علي العديسي، رئيس مجلس الأمناء، والشيخ علي يوسف، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، إلى جانب حضور كثيف من أهالي المتسابقين.

وفي كلمته، ثمّن محافظ الأقصر الجهود المباركة لمؤسسة علي العديسي في دعم حفظة القرآن الكريم على مدار أحد عشر عامًا متتالية، مشيدًا بدور المسابقة في نشر قيم القرآن الكريم وتعاليمه السامية، وتحفيز النشء على التمسك بالكتاب العزيز.

وأكد المحافظ أنه سعيد بكون المسابقة – التي تحمل اسم المغفور له علي عبد العزيز العديسي – بدأت عام 2013 على مستوى مركز ومدينة الطود، ثم توسعت في الأعوام التالية لتشمل كافة مراكز محافظة الأقصر، وامتدت هذا العام لتشمل محافظتي قنا وأسوان.

واوضح القائمين على الحفل أن عدد المتقدمين للمسابقة، بلغ في هذه الدورة نحو 6000 متسابق ومتسابقة، موزعين على ستة مستويات هي حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم، وفرع القراءات القرآنية، وفرع السنة النبوية، وفرع الأصوات الحسنة ، وتم تكريم الفائزين في كافة المستويات، حيث تم تكريم 60 فائزًا على النحو التالى

10 في حفظ القرآن الكريم كاملًا،و10 في نصف القرآن الكريم، و10 في ربع القرآن الكريم، و10 في فرع القراءات، و10 في فرع الصوت الحسن، و10 في فرع الحديث الشريف.

وتُقام المسابقة تحت الإشراف العلمي  الدكتور جمال فاروق، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبرعاية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد