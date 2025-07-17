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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الأقصر: رفع كفاءة 7000 منزل ضمن مبادرة "سكن كريم".. واهتمام متواصل بالشباب والمجتمع المدني

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
علي مكي

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة "سكن كريم" ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، موضحًا أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة نحو 7000 منزل داخل المحافظة، في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين.


وأشار "عمارة"، فى تصريحات تلفزيونية ، إلى أن عمليات التطوير ستُنفذ على مراحل متتالية، ومن المقرر أن تبدأ في وقت قريب، وذلك لخدمة أهالي الأقصر.


وتحدث المحافظ عن أهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية داخل المحافظة، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية الفعّالة، ومشيرًا إلى أن مستشفى "شفا الأورمان" في الأقصر تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث باتت تقدم خدماتها لسكان محافظات الصعيد بعد أن كانت الحالات تُنقل إلى القاهرة سابقًا.


وفيما يخص الشباب، قال عمارة إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، موضحًا أن هناك تواصلًا مباشرًا بينه وبين مجموعة من شباب المحافظة، وأنه يتبنى دعمهم وتشجيع أفكارهم، مضيفًا أنه بدأ بالفعل في تنفيذ مشروع حضّانات تدريبية لبعض الورش الصغيرة بإيجار رمزي في منطقة طيبة، مع السعي لتوسيع هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.


وأعلن المحافظ تلقيه دعوة لحضور فعالية حول الذكاء الاصطناعي في مكتبة مصر العامة يوم 18 يوليو الجاري، والتي تمثل مبادرة شبابية تهدف إلى عرض أفكار مبتكرة في هذا المجال، مؤكدًا حرصه على الحضور ودعم مثل هذه المشروعات، بقوله: "أي شاب لديه فكرة قابلة للتنفيذ، أنا مستعد لمقابلته وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذها".

محافظ الأقصر مبادرة سكن كريم المجتمع المدنى

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