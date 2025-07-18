11 مرشحا يتنافسون على مقعد الشيوخ بالأقصر وسط غياب التمثيل النسائي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الأقصر بنظام الفردي والتي تضم 11مرشحا من المستقلين وعدد محدود من الأحزاب في سباق يعد من بين أكثر الدوائر خصوصية من حيث التوزيع السياسي والاجتماعي.

وتخلو قائمة المرشحين هذا العام من أي مرشحات سيدات، إلى جانب غياب واضح لعدد من الكيانات الحزبية التي كانت حاضرة في دورات سابقة، ما أضفى طابعا أقرب إلى التنافس الفردي المباشر بين الشخصيات العامة والمرشحين ذوي النفوذ المحلي.

ونسرد لكم القائمة النهائية للمرشحين:

1. محمد عبد العليم حسين محمد – حزب مستقبل وطن – رمز: القلم



2. الضوي أحمد الضوي عديسي – حزب مستقبل وطن – رمز: الكتاب



3. محمد أبو الغيط محمد عبد الجليل – حزب العدل – رمز: الحصان



4. محمد عبد الرحمن محمد صالح – مستقل – رمز: الأسد



5. محمود محمد إبراهيم علي – حزب إرادة جيل – رمز: الصقر



6. عادل محمد أحمد محمود – حزب الوفد المصري – رمز: النخلة



7. ياسر سعدي صحابي محمد – مستقل – رمز: بندقية صيد



8. محمد محمود ياسين أبو السعود – مستقل – رمز: الهدهد



9. الطيري حسن عبده حسن – مستقل – رمز: طائرة هليكوبتر



10. جبريل أحمد كامل حسانين – مستقل – رمز: أتوبيس



11. الدكتور عبد الحكيم أبو القاسم سليم – حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – رمز: القطار

ومن المقرر أن تنطلق الحملات الدعائية خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب شعبي لملامح المنافسة التي تميل هذه المرة إلى التكتلات الفردية والتأثيرات المجتمعية أكثر من الانتماءات الحزبية المباشرة.