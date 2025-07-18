خطة اقتصادية مكتملة الأركان.. محافظ الأقصر يزف بشرى للمواطنين

قال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر إنه عندما تم تكليفه بمهام محافظا للأقصر كانت أولى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة حسن التعاون والاتصال المباشر مع المواطنين والعمل على التنمية الشاملة بالإمكانيات المتاحة.

وأضاف محافظ الأقصر خلال حوار تلفزيوني مع برنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الناتج القومي للمحافظة كان يعتمد على السياحة بنسبة 70%، و 30% زراعة وصناعة.

مناطق صناعية جديدة

وأكد محافظ الأقصر على أنه خلال الفترة المقبلة يعمل على زيادة الرقعة الزراعية في صحراء إسنا وأرمنت وغيرها من المناطق، حتى يكون هناك ناتج زراعي مع وجود مناطق صناعية جديدة.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تحويل الأقصر إلى اقتصادات متعددة، سواء كانت سياحة أو صناعة وزراعة، حتى تتحقق التنمية الشاملة في كافة المجالات.