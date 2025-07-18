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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

“انتظرونا قبل نهاية سبتمبر”.. محافظ الأقصر يبعث برسالة خاصة للمواطنين

المهندس عبد المطلب عمارة
المهندس عبد المطلب عمارة
قسم التوك شو

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إن مبادرة «حياة كريمة» من أقوى المبادرات التي تمت في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعثت رسالة إيجابية لكافة مواطني الريف، البالغ نسبتهم 60% من سكان مصر.

وأضاف محافظ الأقصر خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» أن المحافظة كان لها نصيب من المرحلة الأولى للمبادرة، ومن خلال  المبادرة استطاعت المحافظة تطوير العديد من مراكز الشباب والتعليم والجمعيات الزراعية والمراكز التكنولوجية وغيرها.

المرحلة الأولى بالمبادرة

ولفت إلى أن محافظة الأقصر في المرحلة الأولى بالمبادرة كان لها النصيب بحوالي 34 قرية، باعثا برسالة طمأنة للمواطنين بأنه تم افتتاح كافة المشروعات الخدمية التي انتهت وتعمل بالفعل، وأن آخر شيء كان الصرف الصحي.

وأكد على أن مركز إسنا شهد بدء الافتتاحات منذ 10 أيام، وبدأت المشروعات في دخول الخدمة، والأسبوع المقبل سيشهد أيضا افتتاح العديد من المشروعات الأخرى.

ونوه محافظ الأقصر بأنه من الآن وحتى 30 سبتمبر ستكون كافة مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة بمركز إسنا قد انتهت.

الأقصر محافظ الأقصر حياة كريمة عبد المطلب عمارة قرى حياة كريمة إسنا

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