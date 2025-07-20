بعد الحكم بالإعدام.. مُرافعة مصيرية بقضية شاب حرق خاله في الأقصر |تفاصيل

تنظر محكمة جنايات مُستأنف الأقصر اليوم الأحد جلسة مهمة في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا والمعروفة إعلاميًا بجريمة حرق الشاب لخاله بمنطقة العوامية حيث يمثل المُتهم محمد النوبي عبدالله حامد البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة أمام المحكمة بعد صدور حكم أولي بإعدامه شنقاً.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ وعضوية المستشارين أسامة أحمد محمود وتامر محمد هلال ومحمد عمر صوفي وبحضور المستشار أحمد شلبي مدير نيابة بندر الأقصر والمستشار علاء سالم وكيل النائب العام وأمانة سر محمد حفني محمد.

الجلسة تشهد مرافعة من ممثل النيابة العامة في ضوء الطعن المقدم على حكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس ألفين وأربعة وعشرين حين قام المتهم بسكب البنزين على خاله أثناء عودته من صلاة التراويح ثم أشعل فيه النار وهدد الأهالي لمنعهم من التدخل لإنقاذه ما أسفر عن إصابة المجني عليه بحروق خطيرة توفي على إثرها بعد 10 أيام من المعاناة داخل المستشفى.

التحقيقات كشفت أن الخلافات العائلية كانت وراء ارتكاب الجريمة بعد رفض المجني عليه تزويج المتهم من سيدة مطلقة تقطن بجواره وهو ما تسبب في مشاحنات انتهت بجريمة بشعة هزت مدينة الأقصر.