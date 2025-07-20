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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة موسعة بالأقصر.. إزالة 38 تعديا واسترداد أراضي أملاك دولة ضمن الموجة 26

في حملة موسعة بالأقصر إزالة ٣٨ حالة تعدٍ واسترداد أراضي أملاك دولة بقرية الدير ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٦
في حملة موسعة بالأقصر إزالة ٣٨ حالة تعدٍ واسترداد أراضي أملاك دولة بقرية الدير ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٦

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة على سيد الصادق رئيس المركز حملة إزالة مكبرة استهدفت قرية الدير بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٦ .

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مخالفة بالإضافة إلى ٤ حالات تعدٍ واردة ضمن المتغيرات المكانية إلى جانب إزالة ٣١ حالة من الحالات غير المستوفية للشروط القانونية وغير الصالحة للتقنين

وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه ٣٨ حالة إزالة على مساحة إجمالية قدرت بـ ١٣٨٠٠ متر مربع بالإضافة إلى ١١ فدانًا و١٤ قيراطًا من أراضي الدولة

ونُفذت الإزالات باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا تحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون

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