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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا.. إنشاء 54 مدرسة جديدة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. ومشروعك يعلن تمويل 412 مشروعا بـ207 ملايين جنيه

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إنشاء 54 مدرسة جديدة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه لتطوير العملية التعليميه، كما أن مبادرة مشروعك قامت بتمويل 412 مشروعًا بـ 207 ملايين جنيه وتوفير 1819 فرصة عمل خلال عام

محافظ المنيا: خطة تطوير شاملة للعملية التعليمية.. إنشاء 54 مدرسة جديدة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه


أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تطورات العصر والانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل على إحداث طفرة شاملة في العملية التعليمية، من خلال خطة توسعة وتطوير غير مسبوقة تتضمن إنشاء 54 مدرسة تضم 931 فصلًا دراسيًا بتكلفة مليار و33 مليون جنيه، إلى جانب توسعة 16 مدرسة، وإحلال وتجديد 10 مدارس، وتطوير ورفع كفاءة 208 مدرسة قائمة، للمساهمة في خفض الكثافات داخل الفصول خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أشار المحافظ إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح مدرسة “العناني” المتخصصة في الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المعلمين حيث تم تدريب 100 معلم على المنصات الإلكترونية والتعليم التفاعلي، وتجهيز المدارس بشاشات ذكية وإنترنت فائق السرعة، في إطار خطة التحول الرقمي وتحديث طرق التدريس.


المنيا.. مشروعك يمويل 412 مشروعًا بـ 207 ملايين جنيه وتوفير 1819 فرصة عمل خلال عام 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك محققة إنجازاً بارزاً على مدار عشر سنوات، في ظل دعم القيادة السياسية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن مشروعك أثبت فاعليته كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب اقتصادياً، مشيراً إلى أن المنيا حافظت على ريادتها بالمركز الأول منذ انطلاق المبادرة عام 2015، بفضل جهود متواصلة لتعزيز ثقافة العمل الحر وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويدعم مسيرة التنمية في جميع قرى ومراكز المحافظة.

وكشف اللواء كدواني أن المنيا نجحت في تنفيذ 23 ألف و400 مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من 2015 حتى أبريل 2025، نجحت فى  توفير 157 ألف و400 فرصة عمل مباشرة.
 

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