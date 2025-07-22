محافظ المنيا: خطة شاملة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية بمركز أبوقرقاص، حيث تابع أعمال إحلال وتجديد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ضمن خطة الدولة لتطوير وتحديث المراكز التكنولوجية، في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

أكد اللواء كدوانى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية على مستوى جميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع دورة تقديم الخدمات، بما يساهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، أوضحت خلاله أن المركز التكنولوجي الجديد بأبوقرقاص يُقام على مساحة 265 مترًا مربعًا، ويتكون من مبنى رئيسي يشمل دور أرضي ودورين علويين، ويجري العمل به حاليًا وفق أعلى المعايير الفنية.

وأضافت أن أعمال التطوير لا تقتصر على أبوقرقاص فقط، بل يجري بالتوازي إنشاء مراكز تكنولوجية جديدة في مركزي بني مزار وأبوقرقاص، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وتطوير مراكز سمالوط والمنيا، في إطار خطة متكاملة لتحسين بيئة العمل وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم إلكترونيًا بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال جولته النائب حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، والمهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.