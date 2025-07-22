المنيا .. تقديم الخدمات المجانية لـ4010 حالات ضمن حملة 100 يوم صحة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، فعاليات القافلة الطبية الشاملة بمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن حملات 100 يوم صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار 100 مليون صحة بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين بالمراكز والقرى الأكثر احتياجاً.

خلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العمل بالعيادات المتنقلة، وتفقد أعمال توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية المجانية، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل، وقياس الضغط والسكر، موجهاً الفرق الطبية ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، والتيسير عليهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.

أكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في الوصول بالخدمات الطبية إلى كافة التجمعات السكانية، من خلال توسيع نطاق القوافل الطبية لتشمل المواقف العامة، والحدائق، وأماكن التجمعات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية بمركز أبوقرقاص شملت كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية، خاصة في مجالات صحة المرأة، وصحة الأم والطفل، والفحص المبكر للأمراض المزمنة، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، إلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف الصحي والتغذية السليمة.

وأضافت وكيل الوزارة أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها لعدد 4010 حالات خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، مؤكدة استمرار العمل في حملات “100 يوم صحة” للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتقديم أفضل رعاية طبية مجانية.