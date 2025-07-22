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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقام قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح في حضور المهندس طلعت رشدى مدير الإدارة بمركز منيا القمح بتشكيل حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق ،، أسفرت عن ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى عدد (٤) شكائر دقيق مدعم من حصته اليومية لبيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط عدد (٨) مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن فى الرغيف وتحرير عدد (٣) تقارير إثبات حالة مخابز بلدية لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات وضبط عدد (٣) مخابز بلدية لعدم نظافة أدوات المعجن .

و تم ضبط ( 1000) كجم سكر ما يعادل طن سكر معبأ بمخزن مواد غذائية بقرية سنهوت المخالفة وذلك لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (27205 )جنح ضد صاحب المخزن.

وزارة التموين مباحث التموين محافظ الشرقية الحملات التفتيشية

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