"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والذي يعد الأضخم بحضور عشرات الآلاف من المواطنين، لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" (قائمة شرق الدلتا).

وكذلك مرشحيه على المقاعد الفردية وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين بالحزب، والأمناء والأمناء المساعدين، بأمانات التنظيم والإعلام، وأعضاء الأمانة المركزية، ورؤساء عدد من اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن مرشحي الحزب بمحافظة الشرقية.

ووجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تحقق خلال عهده من إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الانهيار الذي شهدته البلاد عقب أحداث 2011، ما يعد إنجازاً تاريخيا بكل المقاييس، مؤكدا أهمية المشاركة الفاعلة والإيجابية في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن صوت كل مواطن يُعد حجر الأساس في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الحزب يخوض الانتخابات بهدف تمثيل صوت المواطن ودعم مسيرة الدولة الوطنية.

وأعلن الحضور، دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وحضر المؤتمر ما يزيد عن 25 ألف مواطن من أبناء المحافظة، وتضمن عرض فيلم وثائقي تناول انجازات الحزب خلال العامين الماضيين، وكذلك تعريفا بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.