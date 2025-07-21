تغيير في قمصان شريف وبن شرقي وجراديشار خلال المشاركة الودية أمام الملعب التونسي

أجرى النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تعديلات على أرقام قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إبرامه لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات.

وتم تغيير أرقام اللاعبين قبيل المباراة الودية والتي تجمع الأهلي وفريق الملعب التونسي.

تغييرات أبرزها قميص محمد شريف وعودة بن شرقي

شملت التعديلات عدة لاعبين، أبرزهم:

استعاد النجم محمد شريف قميصه المعتاد رقم 10 مع النادي الأهلي.

انتقل المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار ليرتدي القميص رقم 11.

سيرتدي النجم المغربي أشرف بن شرقي القميص رقم 17 في الأهلي، بدلاً من رقم 34 الذي كان يرتديه سابقًا.

كما شهدت القائمة تغييرات أخرى، حيث سيظهر محمود حسن تريزيجيه بالقميص رقم 7، وأحمد سيد زيزو بالرقم 25، وياسين مرعي بالرقم 2، وأحمد رمضان بيكهام بالرقم 4، بينما سيلعب محمد شكري بالقميص رقم 33.