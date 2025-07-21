أحمد عبد الجواد بمؤتمر الشرقية الحاشد: مستقبل وطن لا يسعى للمغالبة بل للمشاركة .. والرئيس السيسي غلب المصلحة العامة

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب لا يسعى إلى المغالبة السياسية، بل يؤمن بالمشاركة الحقيقية مع كافة القوى الوطنية، مشددًا على أن الحزب يمتلك رؤية واضحة وكوادر مؤهلة تخوض الاستحقاقات الانتخابية من منطلق وطني.

وأضاف عبد الجواد، خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي نظمه الحزب بمحافظة الشرقية لدعم مرشحيه لمجلس الشيوخ، أن الحزب سبق ودعا مختلف التيارات السياسية إلى تنسيق الجهود الوطنية، مشيرًا إلى أن ملتقى الأحزاب الذي نُظم مؤخرًا عكس حالة توافق على دعم الدولة والقيادة السياسية.

وأكد عبد الجواد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم نموذجًا فريدًا في تغليب المصلحة الوطنية العليا، قائلاً: "نحن أمام حالة وعي وطني حقيقي، يدرك حجم التحديات والمسؤوليات، وهذا ما يظهر جليًا في الاصطفاف الشعبي خلف مؤسسات الدولة والرئيس".

وتابع نائب رئيس الحزب: "الرئيس السيسي بذل جهدًا غير مسبوق لتحقيق الاستقرار والتنمية، وهو جهد نلمس ثماره في مختلف القطاعات، وما نراه اليوم هو نتاج إرادة سياسية حقيقية تعمل لصالح الوطن".

كما وجه عبد الجواد الشكر والتقدير لأهالي محافظة الشرقية، مشيدًا بوعيهم السياسي ودعمهم الدائم للحزب، وقال: "أهل الشرقية يتمتعون بوعي وطني وكرم أصيل، ونحن اليوم في يوم وطني بامتياز في حب مصر والرئيس السيسي".

وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الأهم هو الوعي والممارسة الديمقراطية، وليس الانحياز لحزب أو مرشح بعينه، وقال: "شاركوا واختاروا من يمثلكم، فهدفنا ترسيخ الإيجابية السياسية، وليس تحقيق مكاسب حزبية".