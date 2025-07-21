إصابة إثنين في تصادم سيارة ملاكي وآخري نقل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري نقل بطريق منيا القمح الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد استقبال شخصين مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري نقل بطريق منيا القمح الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.