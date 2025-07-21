بيطري الشرقية يُحصن 149ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٢ يوليو ٢٠٢٥م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ١٤٩ ألف و ٣٤٨) رأس ماشية مابين تحصين (٧٤ ألف و ٦٧٤) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٧٤ ألف و ٦٧٤) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٢٠٥٤) رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من إنطلاق الحملة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية، عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٥٦٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.