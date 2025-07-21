ضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بمركز بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر برقم (١٧٣٨٨) لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركه لتعبئة وتجارة المواد الغذائية بناحية أولاد مهنا / أولاد سيف - مركز بلبيس، وذلك لحيازة واستخدام زيت طعام صويا في تعبئة عبوات زيت سعة ( ١لتر) غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها اثناء التفتيش ، وكذلك حيازته وتخزينه زيت طعام صويا في تانك بلاستيك غير مدون عليه أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج او فترة الصلاحية أو بلد المنشأ أو إسم الصنف.

وتم التحفظ على تانك مملوء زيت طعام صويا بكمية قدرها (٢٥٠) لتر وعدد (٦٥) كرتونة زيت صويا معبأ ×(١٢)عبوة ×(١لتر) بإجمالي كمية قدرها (٧٨٠) لتر.