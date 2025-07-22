جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص عوادم 96 سيارة ويحرر 10 محاضر جنح للمخالفين

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، شن حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم 96 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 10سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وقال محافظ الشرقية إن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.

ولفت إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم 96 سيارة، 30 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقتها كلها للحدود المسموح بها في القانون، وفحص 66 سيارة تعمل بالسولار تبين مخالفة 10 سيارات، وتم تحرير 10محاضر لها بأرقام “23241-23242-23243-23244-23245-23246-23247-23248-23249-23250” جنح ثان الزقازيق لسنة 2025.