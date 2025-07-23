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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 262 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات .

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 262 مخالفة تموينية متنوعة، منها 151 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف في الدقيق المدعم، ، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود ميزان ، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش).

مخالفات الأسواق 

كما تم تحرير 109 مخالفات في الأسواق تضمنت (عدم وجود شهادات صحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، مجهولة المصدر ، تجار تموينين ، منتهى الصلاحية ، غش تجارى)، إلى جانب  تحرير مخالفتين في قطاع المواد البترولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المنيا حملات تفتيشية مديرية التموين مخالفات الأسواق المخابز البلدية

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