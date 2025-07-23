ضبط 262 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنياحملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 262 مخالفة تموينية متنوعة.



وقال وكيل وزارة التموين المهندس عبد الباسط عبد النعيم، إن الحملات أسفرت عن تحرير 262 مخالفة تموينية متنوعة، منها 151 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف في الدقيق المدعم).



وأضاف أنه تم تحرير 109 مخالفات في الأسواق تضمنت (عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، مجهولة المصدر، تجار تموينين، منتهى الصلاحية، غش تجاري)، إلى جانب تحرير مخالفتين في قطاع المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.