برنامج متكامل لتوعية النشء والشباب بالمنيا بأهم القضايا المجتمعية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب، إيماناً بدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجاً واضحاً نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج القومية التي تعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتنمي وعيهم بالقضايا الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ أبرز إنجازات إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، والتي تضمنت تنفيذ برنامج متكامل لتوعية النشء والشباب بمراكز وقرى المحافظة من خلال سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتعديل السلوكيات، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الفعالة لدى الشباب.

مخاطر الادمان والمخدرات

وأوضح المحافظ أن البرنامج شمل تنظيم 180 لقاءً وفعالية للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات وسبل العلاج المجاني بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، و110 لقاءً تدريبياً للتوعية بالقضية السكانية وزواج القاصرات وتأهيل المقبلين على الزواج، إضافة إلى 60 لقاءً للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنظيم حوارات شبابية بـ65 قرية حول قضايا متنوعة منها: الشائعات، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، الهوية الوطنية، ثقافة العمل الحر، والمشاركة المجتمعية.

كما تم تنفيذ تدريبات نوعية لإعداد قيادات شبابية تنفيذية قادرة على نقل الوعي ومواجهة التحديات المجتمعية، إلى جانب 12 تدريباً للقيادات التعليمية بالمحافظة، شملت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإعلام التربوي، بالإضافة إلى لقاءات توعوية بـــ80 مدرسة ومعهد ديني، وتدريبات متخصصة لطلاب كلية الآداب – قسم الاجتماع – لتأهيلهم لسوق العمل.

كما تم تنفيذ 85 فعالية شبابية ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء إنسان”، لدعم مشاركة الشباب في المبادرات الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.