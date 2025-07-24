ضبط طن دقيق مدعم و318 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالمنيا

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز، وضبط منظومة الدعم والتأكد من توافر السلع وجودتها، نفذت مديرية التموين بالمنيا حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 93 مخالفة تموينية متنوعة، منها 70 مخالفة بالمخابز البلدية، و18 مخالفة بالأسواق، إلى جانب 5 مخالفات بالبدالين التموينيين.

بطاقات تموينية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات اسفرت عن ضبط 318 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بجمعها من المواطنين بغرض الاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.