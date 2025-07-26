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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الأولى من مبادرة “بيوت الخير” بعزبة الرملة بسمالوط

تأهيل منازل الأكثر احتياجا
تأهيل منازل الأكثر احتياجا
ايمن رياض

في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن كريم للفئات الأكثر احتياجًا، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مبادرة “بيوت الخير” بعزبة الرملة التابعة لمركز سمالوط، والذي يُنفذ بالتعاون بين المحافظة وشركة إعمار مصر للتنمية.

وتستهدف المبادرة رفع كفاءة وتأهيل 500 منزل للأسر الأولى بالرعاية، من خلال أعمال تشمل التشطيب، والتسقيف، وتوصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في توفير بيئة معيشية آمنة وصحية تليق بكرامة الإنسان.

سكن كريم 

وخلال جولته التفقدية، تفقد المحافظ عددًا من المنازل التي بدأ العمل بها، واطمأن على سير التنفيذ ومعدلات الإنجاز، كما استجاب لعدد من مطالب الأهالي بإدراج حالات جديدة ضمن المبادرة، مع توجيه الأجهزة المعنية بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة.

وأكد المحافظ أن مبادرة “بيوت الخير” تأتي كجزء من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي غيرت وجه الريف المصري، وأسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيدًا بالدور الحيوي لشركة إعمار مصر وشراكتها الفاعلة مع المحافظة في دعم جهود التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستنطلق خلال الشهر المقبل لتشمل عددًا من قرى مركزي مطاي والعدوة، استكمالًا لخطة متكاملة تستهدف توفير سكن آمن للأسر  الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، عويس غرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمراني، ومنسقو المبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ المنيا تأهيل منازل الأكثر احتياجا سكن كريم حياة كريمة تأهيل 500 منزل

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