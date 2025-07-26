صحة المنيا : لا صحة لإغلاق مستشفي طوارىء الشيخ فضل ويعمل بكامل طاقته

أصدرت مديرية الصحة بالمنيا بياناً ، اليوم السبت، نفت خلاله ما أشيع مؤخراً حول نقل أو إغلاق مستشفى الطوارئ بالشيخ فضل في مركز بني مزار.

وجاء في البيان: نؤكد لجميع المواطنين الكرام أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها القصوى، ويتم استقبال الحالات، وتجرى العمليات بها بنجاح مستمر وذلك بفضل ابطالنا من الأطقم الطبية.

وأضاف البيان: تلاحظ مؤخراً تداول بعض الشائعات المغرضة حول توقف العمل أو نقل المستشفى، وهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أى دليل أو سند واقعي، وأن هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة، وندعو الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة.

وحذرت مديرية الصحة بالمنيا وإدارة مستشفى طوارئ الشيخ فضل أنه كل من يثبت طورته في نشر أو الترويج لأخبار كاذبة وشائعات بين المواطنين سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين.