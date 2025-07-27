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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر في ماسورة مياه يتسبب بهبوط أرضي بالمنيا الجديدة

كسر في ماسورة مياه
كسر في ماسورة مياه
ايمن رياض

شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الأحد، كسرا في ماسورة مياه للشرب بالقرب من إحدى  المناطق السكنية الشهيرة، ما أدى إلى تدفق كمية من المياه في الشوارع، وحدوث هبوط أرضي ابتلع مقدمة سيارة ملاكي.

تلقى جهاز مدينة المنيا الجديدة بلاغًا من الأهالي بكسر في خط مياه بالمدينة، ما تسبب في هبوط جزئي في التربة بمحيط الماسورة، وسقوط مقدمة سيارة في مكان الانفجار.

وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة من مكانها، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة، فيما بدأ فريق من المهندسين والفنيين في أعمال الإصلاح العاجلة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه للمنطقة المتضررة. 
 

المنيا المنيا الجديدة ماسورة إصلاح

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