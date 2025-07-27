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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها لأكثر من 53 ألف مواطن

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لجميع الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات، وعلى مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 53 ألف مواطن حتى الآن، مشددًا على أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين، في إطار المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ حتى الآن 53 ألفًا و500 حالة، استفادوا من مجموعة من المبادرات المتخصصة، وتشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة، مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة دعم صحة كبار السن.

وأضافت أنه تم تحويل الحالات التي تتطلب فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية إلى المستشفيات المختصة، لصرف العلاج واستكمال متابعة الحالة الصحية.
 

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