تفاصيل وفاة مدير أمن الوادي الجديد وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارته بصحراوي المنيا.. شاهد

في طريقه لاستلام مهام عمله مديراََ لامن محافظة الوادي الجديد، بعد أن تم تكليفه امس في حركة تنقلات ضباط الشرطة، لقى اللواء عصام الدين عبد الله مصرعه فيما أصيب اثنين أخرين إثر انقلاب سيارته، بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا بوقوع حادث مروري في أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط، حيث انقلبت السيارة، مما أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين عبد الله في الحال.

كما أُصيب في الحادث كل من أمين الشرطة عبد الرحمن فرغلي 37 سنه وياسين تهامي 42 سنه امين شرطة ويقيمان بمحافظة أسيوط، حيث تعرضا لإصابات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم نقل جثمان الفقيد إلى مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

يذكر أن اللواء عصام عبد الله مدير أمن الوادي الجديد، تم تصعيده في حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025 الجديدة، ليتولى مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الوادي الجديد، بعدما كان حكمدارا لشمال سيناء قبل إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.