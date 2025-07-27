محافظ المنيا يبحث تلبية مطالب عدد من العاملين بالتربية والتعليم

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستماع لكافة الآراء والمطالب الخاصة بالعاملين في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دراسة أوضاع العاملين والعمل على إيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

مشيرًا إلى أنه تم بحث عدد من المقترحات بشأن التثبيت ووضع خارطة طريق لإضافة الحد الأدنى للمرتب لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

جاء اللقاء بحضور النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية لدراسة المطالب وبحث سبل تلبية ما يمكن تنفيذه منها بما يحقق الصالح العام.

وأوضح المحافظ أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعاملين، والعمل على تهيئة بيئة عمل مستقرة و داعمة.