دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بمحل مأكولات بديرمواس جنوب المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع في محل فول بمركز ديرمواس دون وقوع أي خسائر في الأرواح، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل محل مأكولات شعبية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجارٍ الفحص لمعرفة سبب الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تضررت بعض المعدات والأدوات داخل المحل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

