قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نريد وقف إطلاق النار بغزة.. ونأمل أن يصل الطعام لمن يحتاجونه
المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ
الحكومة: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية و الاستعانة بكبار الأكاديميين لمراجعة المناهج
الخارجية الفلسطينية: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يعزز الزخم الدبلوماسي الداعم للقضية
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
إيران ترفض التفاوض مع أوروبا حول برنامجها الصاروخي
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
وزير الثقافة والمحافظ يفتتحان فعاليات صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية لأول مرة
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بالمنيا

محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
ايمن رياض

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة التسع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة تستوعب الكثافات الطلابية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

كما وافق المحافظ على إخراج 3 قطع أراضٍ، كانت مدرجة ضمن مشروعات شراكة لإنشاء مدارس لغات، من نظام المشاركة، لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية بمركزي مغاغة وسمالوط، بهدف دعم إنشاء مدارس لغات حكومية تلبّي تطلعات أولياء الأمور وتوفر تعليمًا متميزًا بتكلفة مناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يشهد تطورًا ملموسًا على مستوى المحتوى والمضمون، مما يسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والذهنية، لافتًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والتجريبية للغات لتلبية الإقبال المتزايد على التعليم بتنوع تخصصاته و اختلاف فئاته.

كما وافق المحافظ على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة بقرية الدوادية التابعة لمركز المنيا، وعزبة الرملة التابعة لمركز سمالوط، موجّهًا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة تلك الأراضي بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديريتي الزراعة والري، لسرعة استكمال إجراءات التخصيص وبدء الأعمال الإنشائية.

وفي سياق آخر، أكد محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة.

وشدّد المحافظ على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد الكامل، واقتصار دورها على الدعم الفني والإداري فقط، بما يضمن إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومنظّم يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين.

كما وجّه المحافظ بإلغاء الإجازات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام الانتخابات، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير وسائل الإضاءة والمياه والتهوية، إلى جانب تجهيز دورات مياه وكراسٍ ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وفي إطار جهود التنمية المحلية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها قطعة أرض بمساحة 11 قيراطًا لإنشاء وحدة مرور بمغاغة، و19 قيراطًا لمخزن معدات النقل البطيء، إضافة إلى توسعة فناء معهد أزهري بقرية أبيوها، وتوسعة مدرسة التوحيد الابتدائية بقرية تلة، وإنشاء مجمع مصالح حكومية بمركز العدوة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026.

كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ لإنشاء معاهد أزهرية بمركزي مغاغة والعدوة، ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الاجتماع باستعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025/2026 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات المختلفة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات بما يحقق الصالح العام.

المنيا محافظ المنيا المجلس التنفيذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحزاب تشيد بكلمة الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة.. ويؤكدون: تعكس الموقف المصري الرافض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية

الرئيس السيسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي عن غزة أخرست المشككين

حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

عضو عليا الوفد يطالب بتعليق تعاون الدول العربية اقتصاديا مع أمريكا وإسرائيل حتى تتوقف حرب غزة

بالصور

أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني.. تصنيع فيراري ومازيراتي

سترادال
سترادال
سترادال

الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

أيهما أفضل لصحتك في الصيف؟ الزبادي أم اللبن الرايب؟

الزبادي ام اللبن الرائب
الزبادي ام اللبن الرائب
الزبادي ام اللبن الرائب

بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد

فيديو

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد