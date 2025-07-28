تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بالمنيا

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة التسع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة تستوعب الكثافات الطلابية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

كما وافق المحافظ على إخراج 3 قطع أراضٍ، كانت مدرجة ضمن مشروعات شراكة لإنشاء مدارس لغات، من نظام المشاركة، لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية بمركزي مغاغة وسمالوط، بهدف دعم إنشاء مدارس لغات حكومية تلبّي تطلعات أولياء الأمور وتوفر تعليمًا متميزًا بتكلفة مناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يشهد تطورًا ملموسًا على مستوى المحتوى والمضمون، مما يسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والذهنية، لافتًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والتجريبية للغات لتلبية الإقبال المتزايد على التعليم بتنوع تخصصاته و اختلاف فئاته.

كما وافق المحافظ على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة بقرية الدوادية التابعة لمركز المنيا، وعزبة الرملة التابعة لمركز سمالوط، موجّهًا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة تلك الأراضي بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديريتي الزراعة والري، لسرعة استكمال إجراءات التخصيص وبدء الأعمال الإنشائية.

وفي سياق آخر، أكد محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة.

وشدّد المحافظ على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد الكامل، واقتصار دورها على الدعم الفني والإداري فقط، بما يضمن إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومنظّم يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين.

كما وجّه المحافظ بإلغاء الإجازات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام الانتخابات، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير وسائل الإضاءة والمياه والتهوية، إلى جانب تجهيز دورات مياه وكراسٍ ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وفي إطار جهود التنمية المحلية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها قطعة أرض بمساحة 11 قيراطًا لإنشاء وحدة مرور بمغاغة، و19 قيراطًا لمخزن معدات النقل البطيء، إضافة إلى توسعة فناء معهد أزهري بقرية أبيوها، وتوسعة مدرسة التوحيد الابتدائية بقرية تلة، وإنشاء مجمع مصالح حكومية بمركز العدوة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026.

كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ لإنشاء معاهد أزهرية بمركزي مغاغة والعدوة، ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الاجتماع باستعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025/2026 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات المختلفة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات بما يحقق الصالح العام.