عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لبحث الحلول العاجلة لعدد من مشكلات الصرف الصحي بعدد من المناطق بنطاق المحافظة.

وذلك بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، و اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، المهندسة أمل الألفي مديرة إدارة تطوير العشوائيات، والمهندسة رشا أبو المعاطي، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية المختصة.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بعدد من المناطق

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشكلات المتعلقة بمنظومة الصرف الصحي في بعض الأحياء، وتم مناقشة الحلول العاجلة والمناسبة للتعامل مع هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة للبدء الفوري في تنفيذ الحلول المقترحة، ومتابعة الأعمال أولًا بأول، لضمان سرعة الانتهاء من المشكلات القائمة وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة في أعمال الصرف الصحي بجميع المناطق المستهدفة وخاصة في الأحياء الأكثر كثافة.