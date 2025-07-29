تأكيد رسمي: Galaxy S26 Ultra سيعمل بواجهة One UI 8.5 الجديدة

كشفت أحدث التسريبات أن هاتف Galaxy S26 Ultra المرتقب من سامسونج سيعمل بواجهة المستخدم One UI 8.5، وذلك بعد رصد أول إصدار من البرنامج الثابت (firmware) الخاص بالجهاز على خوادم الشركة، مما يشير إلى أن تطوير النظام البرمجي للهاتف قد بدأ بالفعل.

تأكيد وجود One UI 8.5 رسميًا لأول مرة

تمكن موقع SamMobile المتخصص في أخبار سامسونغ من الوصول إلى نسخة من البرنامج الثابت للجهاز، وتأكد أن الإصدار يحمل الرقم S948USQU0AYG8، ويعتمد على نظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8.5.

وتُعد هذه أول مرة يتم فيها الإشارة رسميًا إلى وجود One UI 8.5، بعد أن كانت في السابق مجرد شائعات تداولها المسرب التقني الشهير IceUniverse، الذي تحدث عن أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بالواجهة الجديدة.

تغييرات استراتيجية في إطلاق إصدارات One UI

في الأسبوع الماضي، أشارت تقارير إلى أن سامسونج ستبدأ في تقديم الإصدارات الأساسية (مثل One UI 9.0) مع هواتفها القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z، والتي يتم إطلاقها منتصف كل عام.

في المقابل، ستتلقى هواتف سلسلة Galaxy S إصدارات One UI المنقحة (مثل 8.5) والتي تتضمن تحسينات رئيسية وميزات جديدة، لكنها ليست إعادة تصميم كاملة.

هذا التوجه الجديد من سامسونج يتماشى مع التغيير الذي قامت به جوجل مؤخرًا، حيث انتقلت إلى نموذج تطوير جديد يهدف إلى إصدار نسخ أندرويد رئيسية في منتصف العام، بدلاً من نهايته، ما يساعد في تسريع طرح التحديثات وتوحيد الجداول الزمنية بين مصنّعي الهواتف.

تحسينات متوقعة في Galaxy S26 Ultra

لا يقتصر الجديد في Galaxy S26 Ultra على البرمجيات فقط، بل تشير التسريبات إلى تحسينات كبيرة في جودة الشاشة، وإمكانية دعم شحن أسرع (رغم تضارب الشائعات في هذه النقطة)، بالإضافة إلى احتمالية إعادة تصميم خارجية للهاتف.

ويُتوقع أن تصدر سلسلة Galaxy S26 في مطلع عام 2026، لتدخل مباشرة في منافسة شرسة مع سلسلة iPhone 17 القادمة في خريف 2025.

خطوة مبكرة نحو تجربة برمجية أكثر سلاسة

يشير البدء المبكر في اختبار البرنامج الثابت إلى أن سامسونج تسعى لإعداد الهاتف بصورة متقنة قبل الإطلاق، وهو أمر يبشر بتجربة استخدام مستقرة ومتكاملة.

وإذا تحققت التحسينات المنتظرة في العتاد والبرمجيات، فقد يكون Galaxy S26 Ultra أحد أبرز هواتف عام 2026 من حيث القوة والتكامل مع تحديثات أندرويد الجديدة.