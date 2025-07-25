تسريبات نارية.. سامسونج Galaxy S26 Ultra يحمل مفاجآت في الكاميرا والشحن

رغم أن هاتف Galaxy S25 Ultra لا يزال حديث الإطلاق، إلا أن التسريبات المبكرة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S26 Ultra تشير إلى تحسينات كبيرة قد تجعل من الأفضل تأجيل قرار الشراء.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، فأن هاتف سامسونج القادم قد يشهد قفزات ملحوظة في الأداء، الكاميرا، وحتى عمر البطارية، إليك أبرز الأسباب التي قد تدفعك للانتظار حتى إطلاق الجيل الجديد Galaxy S25 Ultra.

لماذا يستحق هاتف سامسونج القادم Galaxy S26 Ultra الانتظار؟



1. تحسينات على القلم الذكي والشاشة:

تشير تقارير إلى أن سامسونج تخطط لإجراء تعديلات طفيفة على شاشة الهاتف، إذ من المحتمل أن تصبح أطول قليلا بفضل تقليل الحواف، مما يزيد قياسها من 6.86 إلى 6.9 بوصة.

ليس هذا فحسب، بل قد تستخدم الشركة شاشة من نوع CoE OLED لترشيح الألوان بالتغليف، مما يجعل الشاشة أرفع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

كما قد يشهد قلم S Pen تحسنا كبيرا، خاصة في معالجة مشكلة التداخل المغناطيسي التي اشتكى منها مستخدمو الإصدارات السابقة.

ورغم دعم Galaxy S25 Ultra لمعيار الشحن اللاسلكي Qi2، إلا أن بعض الإكسسوارات المغناطيسية لا تزال تسبب تحذيرات عند اقترابها من القلم، قد يعالج الجيل القادم هذه المسألة ويتيح دمج مغناطيس داخلي، على غرار هواتف آيفون الحديثة.

هاتف Galaxy S25 Ultra

2. قفزة في قدرات التصوير:



رغم أن سامسونج لم تقدم تغييرات جذرية في كاميرات سلسلة Ultra خلال السنوات الأخيرة، يبدو أن Galaxy S26 Ultra قد يكسر هذا النمط، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يتخلى عن مستشعر ISOCELL الخاص بـ سامسونج، ويعتمد لأول مرة على مستشعر Sony CMOS بدقة 200 ميجابكسل – وهو أول مستشعر بهذه الدقة من سوني.

ويقال إن المستشعر الجديد سيكون بحجم قريب من البوصة الكاملة (1/1.1 بوصة)، مقارنة بمستشعر ISOCELL HP2 في S25 Ultra والذي يبلغ حجمه 1/1.3 بوصة، وهذا قد يضع سامسونج في منافسة مباشرة مع هواتف رائدة مثل Oppo Find X8 Ultra وXiaomi 15 Ultra، كما قد يحصل مستشعر التقريب البصري 3x Telephoto على ترقية هو الآخر بدقة أعلى.

3. شحن سريع أخيرا:



بينما تتقدم الشركات الصينية بخطوات واسعة في مجال تقنيات البطارية، بقيت سامسونج وآبل متحفظتين في هذا المجال، في الوقت الحالي يدعم هاتف Galaxy S25 Ultra الشحن السلكي بقوة 45 وات، وهو مقبول، لكنه أقل بكثير من معايير الشحن السريع الحالية.

أما Galaxy S26 Ultra فقد يأتي بشحن سريع حقيقي بقدرة 65 واط، بحسب بعض التقارير.