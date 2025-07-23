بتصميم شيك ومزايا ذكاء اصطناعي .. سامسونج تطلق Galaxy A56

كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy A56 5G ضمن الفئة المتوسطة مع تحسينات ملحوظة تشمل ميزات ذكاء اصطناعي جديدة ومعالج أسرع وشاشة محسنة ودعم الشحن السريع وميزة الشريحتين الإلكترونية.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A56

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A56 بتصميم أنيق بجودة تصنيع أعلى من الجيل السابق، حيث تم استخدام إطار من الألمنيوم المصقول مع زجاج Gorilla Glass Victus+ من الجهتين لمزيد من الحماية ضد الخدوش والصدمات.

كما يحمل الهاتف شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، ورغم كبر حجمه إلا أنه أصبح أنحف وأخف وأسهل في الاستخدام، وتم تقليص الحواف لزيادة نسبة الشاشة إلى الجسم لتصل إلى 88 بالمئة مما يمنح تجربة مشاهدة أفضل.

هاتف سامسونج Galaxy A56

من حيث الأداء يعتمد الجهاز على معالج Exynos 1580 الجديد مدعوما بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 ليقدم أداء سلسا في المهام اليومية، وقد تفوق على عدد من المنافسين في اختبارات الأداء لكنه ما زال بعيدا عن معالجات الفئة العليا مثل A18 من آبل، لذا فهو مناسب للاستخدام العادي أو المتوسط لكن قد يظهر محدوديته في الألعاب الثقيلة أو المونتاج الاحترافي.

أما الشاشة فهي من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة وسطوع يصل إلى 2001 شمعة، وعلى الرغم من أن كثافة البكسلات ليست الأعلى إلا أن جودة الألوان والسطوع تبقى جيدة لمشاهدة المحتوى، تدعم الشاشة HDR لكن الأداء في دقة الألوان يظل دون مستوى بعض الهواتف الرائدة

جاءت التحسينات في الكاميرا محدودة حيث لا يزال الهاتف يحتفظ بنفس المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل من الجيل السابق ما قد يخيب آمال من ينتظر تجربة تصوير متقدمة.

لكن الكاميرا الأمامية حصلت على ترقية تتيح صور سيلفي أفضل، كما يدعم الهاتف الآن تسجيل فيديوهات HDR، ويعمل الزووم الرقمي بشكل جيد حتى مرتين قبل أن تبدأ جودة الصور بالانخفاض.

يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام، ويدعم شحنا سريعا بقدرة 45 وات ليتم شحنه كاملا خلال حوالي 71 دقيقة، لكنه يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي.

من جهة البرمجيات يعمل هاتف Galaxy A56 بنظام أندرويد 15 وواجهة One UI 7.0 وقد وعدت سامسونج بدعم التحديثات حتى مارس 2032 مما يجعله خيارا طويل الأمد.

كما يقدم ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تحت اسم “Awesome Intelligence” تتيح أدوات تحرير الصور والبحث الذكي لكنها ما تزال أقل تطورا مقارنة بقدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف أخرى

يدعم الهاتف Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وNFC لكن يفتقر إلى منفذ microSD لتوسيع الذاكرة، وهو ما قد يزعج بعض المستخدمين، في المقابل يوفر دعما مزدوجا لشرائح eSIM ما يمنحه مرونة أكبر في الاتصال

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy A56 5G خيار جيد في فئته السعرية خصوصا مع تراجع سعره تدريجيا الذي يبلغ 500 دولار أمريكي.