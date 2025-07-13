تسريب جديد .. كاميرا 200 ميجابيكسل من سوني قد تصل إلى Galaxy S26 Ultra

يبدو أن سامسونج تحضّر لترقية كبيرة في قسم الكاميرا مع هاتفها الرائد القادم Galaxy S26 Ultra، وفقًا لتسريب جديد من المسرب الصيني الشهير Fixed Focus Digital على منصة Weibo.

ويشير التسريب إلى أن الهاتف قد يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل من تطوير شركة Sony، وهي خطوة مفاجئة وغير معتادة من سامسونج.

حجم حساس أكبر من السابق

وبحسب التسريب، فإن الكاميرا الجديدة ستستخدم حساسًا بحجم 1/1.1 إنش، ما يجعله أكبر من حساس 1/1.3 إنش المستخدم حاليًا في هواتف Galaxy S25 Ultra.

هذا يعني أن الحساس الجديد سيكون قادرًا على امتصاص كمية ضوء أكبر، مما يُترجم إلى تحسين كبير في جودة الصور، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الحساس الجديد يقترب من حساس 1 إنش الذي رأيناه في هواتف مثل Oppo Find X8 Ultra وXiaomi 13 Pro، وهي خطوة تضع سامسونج في منافسة مباشرة من حيث أداء الكاميرا.

تحسينات متوقعة في جودة الصور والتفاصيل

في حال تأكدت هذه المعلومات، فإن كاميرا Galaxy S26 Ultra قد تقدم، أداءً محسنًا بشكل ملحوظ في الإضاءة المنخفضة، صورًا أكثر وضوحًا عند التقريب (cropped zoom)، تحسينات في التفاصيل في الصور كاملة الدقة (200 ميجابيكسل).

كل هذه المزايا ستكون مدفوعة بحجم الحساس الكبير وجودة التصنيع من سوني، وهي شركة معروفة بقدراتها في مجال مستشعرات الكاميرا الاحترافية.

هل تتخلى سامسونج عن مستشعراتها الخاصة؟

ما يجعل التسريب أكثر إثارة هو أن سامسونج لطالما استخدمت مستشعرات من تطويرها الداخلي في هواتف الفئة Ultra، بما في ذلك مستشعر ISOCELL HP2 الموجود في S25 Ultra. ولم تصدر شركة Sony حتى الآن مستشعرًا بدقة 200 ميجابيكسل للهواتف الذكية، رغم وجود شائعات منذ مارس الماضي عن نيتها الدخول إلى هذا السوق.

إذا صحت هذه الشائعات، فسيكون ذلك بمثابة أول دخول لسوني في سوق المستشعرات فائقة الدقة، كما أنه قد يمثل أول تعاون من هذا النوع بين سامسونج وسوني في سلسلة Galaxy S.

هل تسير سامسونج نحو ثورة حقيقية في S26 Ultra؟

رغم أننا ما زلنا على بعد أشهر من الإطلاق المتوقع لهاتف Galaxy S26 Ultra، فإن هذه التسريبات تشير إلى أن سامسونج قد تكون قد استمعت لانتقادات المستخدمين، خاصة بعد الإحباط من قلة الترقيات في سلسلة Galaxy S25.

وبينما يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر، إلا أن اعتماد سامسونج على مستشعر سوني في هاتفها القادم قد يعني أن الشركة تعيد التفكير فعليًا في استراتيجيتها، وربما تستعد لتقديم ترقية بارزة تعيد جذب اهتمام عشاق السلسلة.

هل سنشهد واحدة من أكبر قفزات سامسونج في مجال التصوير الفوتوغرافي قريبًا؟ الإجابة قد تكون في أوائل 2026 مع إطلاق Galaxy S26 Ultra.