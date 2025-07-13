قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف
تامر حسني يُطلق مسابقة أفضل فيديو على أغاني «لينا معاد» .. ومفاجأة للبنات
ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
«عبدالقادر» يقترب من الحزم السعودي مقابل مليون دولار.. وخطة للانتقال إلى الزمالك
دعمًا لزوجته.. رامي رضوان يروّج لـ «روكي الغلابة»: استعدوا لشوية أكشن
محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان
بعد 18 سنة .. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خناقة «ميدو» الشهيرة مع والده |تفاصيل
كيف يتحدّث أهل الجنة مع أصحاب النار؟.. دار الإفتاء تجيب
سفير مصر في لاهاي يزور دير العذراء بهولندا.. واستقبال حافل من الأنبا أرساني والرهبان | صور
145 شهيدًا في يوم دامٍ بغزة.. والاحتلال يوسّع غاراته رغم تعثر مفاوضات التهدئة
الحماية المدنية بالجيزة تنفي وقوع حريق بمول سيراميكا بأكتوبر .. صور
دعاء الهم والحزن .. يرفع عنك الضيق والاكتئاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد .. كاميرا 200 ميجابيكسل من سوني قد تصل إلى Galaxy S26 Ultra

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

يبدو أن سامسونج تحضّر لترقية كبيرة في قسم الكاميرا مع هاتفها الرائد القادم Galaxy S26 Ultra، وفقًا لتسريب جديد من المسرب الصيني الشهير Fixed Focus Digital على منصة Weibo.

 ويشير التسريب إلى أن الهاتف قد يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل من تطوير شركة Sony، وهي خطوة مفاجئة وغير معتادة من سامسونج.

حجم حساس أكبر من السابق

وبحسب التسريب، فإن الكاميرا الجديدة ستستخدم حساسًا بحجم 1/1.1 إنش، ما يجعله أكبر من حساس 1/1.3 إنش المستخدم حاليًا في هواتف Galaxy S25 Ultra. 

هذا يعني أن الحساس الجديد سيكون قادرًا على امتصاص كمية ضوء أكبر، مما يُترجم إلى تحسين كبير في جودة الصور، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الحساس الجديد يقترب من حساس 1 إنش الذي رأيناه في هواتف مثل Oppo Find X8 Ultra وXiaomi 13 Pro، وهي خطوة تضع سامسونج في منافسة مباشرة من حيث أداء الكاميرا.

تحسينات متوقعة في جودة الصور والتفاصيل

في حال تأكدت هذه المعلومات، فإن كاميرا Galaxy S26 Ultra قد تقدم، أداءً محسنًا بشكل ملحوظ في الإضاءة المنخفضة، صورًا أكثر وضوحًا عند التقريب (cropped zoom)، تحسينات في التفاصيل في الصور كاملة الدقة (200 ميجابيكسل).

كل هذه المزايا ستكون مدفوعة بحجم الحساس الكبير وجودة التصنيع من سوني، وهي شركة معروفة بقدراتها في مجال مستشعرات الكاميرا الاحترافية.

هل تتخلى سامسونج عن مستشعراتها الخاصة؟

ما يجعل التسريب أكثر إثارة هو أن سامسونج لطالما استخدمت مستشعرات من تطويرها الداخلي في هواتف الفئة Ultra، بما في ذلك مستشعر ISOCELL HP2 الموجود في S25 Ultra. ولم تصدر شركة Sony حتى الآن مستشعرًا بدقة 200 ميجابيكسل للهواتف الذكية، رغم وجود شائعات منذ مارس الماضي عن نيتها الدخول إلى هذا السوق.

إذا صحت هذه الشائعات، فسيكون ذلك بمثابة أول دخول لسوني في سوق المستشعرات فائقة الدقة، كما أنه قد يمثل أول تعاون من هذا النوع بين سامسونج وسوني في سلسلة Galaxy S.

هل تسير سامسونج نحو ثورة حقيقية في S26 Ultra؟

رغم أننا ما زلنا على بعد أشهر من الإطلاق المتوقع لهاتف Galaxy S26 Ultra، فإن هذه التسريبات تشير إلى أن سامسونج قد تكون قد استمعت لانتقادات المستخدمين، خاصة بعد الإحباط من قلة الترقيات في سلسلة Galaxy S25.

وبينما يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر، إلا أن اعتماد سامسونج على مستشعر سوني في هاتفها القادم قد يعني أن الشركة تعيد التفكير فعليًا في استراتيجيتها، وربما تستعد لتقديم ترقية بارزة تعيد جذب اهتمام عشاق السلسلة.

هل سنشهد واحدة من أكبر قفزات سامسونج في مجال التصوير الفوتوغرافي قريبًا؟ الإجابة قد تكون في أوائل 2026 مع إطلاق Galaxy S26 Ultra.

سامسونج Weibo Galaxy S26 Ultra sony

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

ترشيحاتنا

قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية يحدد تقسيم الوظائف وآليات شغلها بآخر تعديل تشريعي

الدعم النقدي

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم نقدي مشروط للفئات الأولى بالرعاية بشروط صارمة للصحة والتعليم

مجلس النواب

صناعة النواب: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تدفع التعاون التنموي

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

ابراهيم سعيد

انتظروا المفاجأة .. محامي إبراهيم سعيد يكشف آخر التطورات | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد