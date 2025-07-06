بثلاث شاشات.. سامسونج تلمح لهاتف ثوري جديد قبل أيام من حدث Unpacked

تستعد سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة في 9 يوليو، ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى مفاجأة محتملة هاتف قابل للطي بثلاثة أجزاء.

ووفقا لموقع Android Authority، فقد تم رصد رسم متحرك داخل النسخة التجريبية من واجهة One UI 8 يظهر جهازا يبدو أنه قابل للطي على ثلاث مراحل، يحمل تصميما مختلفا عما اعتدنا عليه من سامسونج، وقد يكون اسمه المرتقب Galaxy G Fold.

تصميم ثلاثي الطي يشبه G



الأنيميشن الذي ظهر في إعدادات الدفع عبر NFC يظهر هاتفا يحتوي على مفصلتين وثلاثة أجزاء قابلة للطي، بما يتوافق مع التصميم المفاهيمي السابق الذي كشفت عنه سامسونج تحت اسم Flex G، وعلى عكس النموذج السابق الضخم، يبدو التصميم الجديد أكثر أناقة وعملية.

تتضمن مواصفات الهاتف وفقا للتفاصيل الملحوظة في الرسم، كاميرات خلفية بوضع عمودي في الزاوية العليا، على غرار سلسلة Fold الحالية، إلى جانب كاميرا أمامية على الشاشة الوسطى، التي قد تعمل كـ “شاشة غلاف” عند طي الهاتف، الشاشة اليمنى تبدو بحواف نحيفة جدا، ما يعزز التجربة البصرية عند الاستخدام الكامل كـ جهاز لوحي.

هل تكشف سامسونج عن Galaxy G Fold هذا الأسبوع؟

رغم أن هذا التصميم أثار الحماس، إلا أن المصادر تشير إلى أن سامسونغ لن تطلق الهاتف رسميا في حدث 9 يوليو، من المرجح أن تكتفي الشركة بلمح أو استعراض سريع للهاتف، على أن يتم الكشف الكامل عنه لاحقا خلال هذا العام، ربما في أكتوبر.



أما في حدث Unpacked المرتقب، فسيكون التركيز على الإصدارات الجديدة من هواتف سامسونج القابلة للطي Z Fold 7 و Z Flip 7 بتصميم أنحف ووزن أخف ومواصفات رائدة تشمل معالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، ومن المتوقع إطلاقهما بلونين هما الأسود والأزرق.

كما تشير التسريبات إلى احتمال الكشف عن نسخة أرخص تحت اسم Z Flip 7 FE، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy Watch 8، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب المستخدمون بفارغ الصبر ما ستقدمه سامسونج في عالم الأجهزة القابلة للطي، وربما يكون Galaxy G Fold هو المفاجأة الكبرى القادمة.