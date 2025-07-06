قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة
مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن
عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات
وزارة التضامن تدرس مقترح إحياء فكرة التكية الإسلامية
20 غطاسا و3 غواصات.. شركة أديس: استمرار البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث أدمارين 12
الجليل للدراسات والبحوث: اتفاق التهدئة شبه جاهز.. ونتنياهو سيعلن الصفقة من واشنطن
أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء كامل الوزير بالخبراء لتطوير الطريق الإقليمي
وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الصهيوني قا.تل للدبلوماسية
إجراءات قاسية.. كواليس اختبار آبل لـ هواتف آيفون الجديدة
مورينيو يبكي ديوجو جوتا: ليفربول خسر لاعبا وكسب روحا خالدة
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أستاذ طرق: حوادث الإقليمي تقع في التحويلات المرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بثلاث شاشات.. سامسونج تلمح لهاتف ثوري جديد قبل أيام من حدث Unpacked

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

تستعد سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة في 9 يوليو، ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى مفاجأة محتملة هاتف قابل للطي بثلاثة أجزاء.

ووفقا لموقع Android Authority، فقد تم رصد رسم متحرك داخل النسخة التجريبية من واجهة One UI 8 يظهر جهازا يبدو أنه قابل للطي على ثلاث مراحل، يحمل تصميما مختلفا عما اعتدنا عليه من سامسونج، وقد يكون اسمه المرتقب Galaxy G Fold.

تصميم ثلاثي الطي يشبه G


الأنيميشن الذي ظهر في إعدادات الدفع عبر NFC يظهر هاتفا يحتوي على مفصلتين وثلاثة أجزاء قابلة للطي، بما يتوافق مع التصميم المفاهيمي السابق الذي كشفت عنه سامسونج تحت اسم Flex G، وعلى عكس النموذج السابق الضخم، يبدو التصميم الجديد أكثر أناقة وعملية.

تتضمن مواصفات الهاتف وفقا للتفاصيل الملحوظة في الرسم، كاميرات خلفية بوضع عمودي في الزاوية العليا، على غرار سلسلة Fold الحالية، إلى جانب كاميرا أمامية على الشاشة الوسطى، التي قد تعمل كـ “شاشة غلاف” عند طي الهاتف، الشاشة اليمنى تبدو بحواف نحيفة جدا، ما يعزز التجربة البصرية عند الاستخدام الكامل كـ جهاز لوحي.

هل تكشف سامسونج عن Galaxy G Fold هذا الأسبوع؟

رغم أن هذا التصميم أثار الحماس، إلا أن المصادر تشير إلى أن سامسونغ لن تطلق الهاتف رسميا في حدث 9 يوليو، من المرجح أن تكتفي الشركة بلمح أو استعراض سريع للهاتف، على أن يتم الكشف الكامل عنه لاحقا خلال هذا العام، ربما في أكتوبر.


أما في حدث Unpacked المرتقب، فسيكون التركيز على الإصدارات الجديدة من هواتف سامسونج القابلة للطي Z Fold 7 و Z Flip 7 بتصميم أنحف ووزن أخف ومواصفات رائدة تشمل معالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، ومن المتوقع إطلاقهما بلونين هما الأسود والأزرق.

كما تشير التسريبات إلى احتمال الكشف عن نسخة أرخص تحت اسم Z Flip 7 FE، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy Watch 8، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب المستخدمون بفارغ الصبر ما ستقدمه سامسونج في عالم الأجهزة القابلة للطي، وربما يكون Galaxy G Fold هو المفاجأة الكبرى القادمة.

سامسونج هاتف قابل للطي قابل للطي على ثلاث مراحل تصميم ثلاثي الطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

معاش المطلقات بنك ناصر

500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: 75% من المقالات أصبحت تتناول الشأن الدولي مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة

إدوارد

إدوارد: استغرقت 14 سنة من الشهرة لتقديم أول فيلم بعد 10 سنين

غزة

الهباش: حكومة نتنياهو تحاول شطب الوجود الفلسطيني

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

ياسمين عز

شيلي البذر بالملقاط.. ياسمين عز تنصح بوصفة سحرية لتخفيف حرارة الجو على الأزواج

سائق ميكروباص

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد