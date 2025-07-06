أقوى هاتف من سامسونج.. إليك أهم مواصفات Galaxy S25 FE قبل انطلاقه

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف سامسونج القادم Galaxy S25 FE وهو منافس قوي في فئة الهواتف متوسطة السعر، ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر 2025، و يتمتع بنتائج جيدة نسبيًا في أداء وحدة معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي بالنسبة لفئته السعرية.

مواصفات هاتف S25 FE

أشارت التسريبات إلى أن هاتف S25 FE يعمل بمعالج Exynos 2400 من سامسونج، مقترنًا بمعالج الرسوميات Xclipse 940. سجّل الهاتف 13,776 نقطة في اختبار OpenCL من Geekbench، مما يُشير إلى قوة رسوميات قوية - والتي يُفترض أن تكون أكثر من كافية للتعامل مع الرسوم المتحركة أثناء تعدد المهام.

على الجانب الآخر قدّم الهاتف أداءً جيدًا في اختبارات الذكاء الاصطناعي، مما يُشير إلى أنه مُجهّز جيدًا لميزات الذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة المباشرة وتحرير الصور. تتوافق هذه النقاط مع معالج Exynos 2400e في هاتف Galaxy S24 FE .

إطلاق هاتف S25 FE

من المتوقع إطلاق هاتف S25 FE بنظام Android 16 وواجهة One UI 8، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت في الإصدار الأساسي. بينما كان بعض المستخدمين يأملون في إصدار بسعة 12 جيجابايت لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، فقد يكون ذلك واردًا.

وقد أُلغيت التكهنات السابقة حول إصدار MediaTek Dimensity 9400، ومن المتوقع الآن أن يعمل معالج Exynos 2400 في جميع الطرازات العالمية.

يُقال إن الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تُضاهي كاميرا سلسلة Galaxy S25، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف.

يكتمل الجهاز بشاشة AMOLED عالية الدقة بالكامل (FHD+) بقياس 6.7 بوصة (معدل تحديث 120 هرتز، سطوع أقصى 2600 شمعة/م2)، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 45 واط. ومع بدء اختبارات البرمجيات الداخلية ، من المرجح إطلاق هاتف S25 FE في أكتوبر.

إذا صمدت أرقام الأداء المبكرة هذه، فقد يقدم Galaxy S25 FE قيمة رائعة في نطاق السعر 600 إلى 650 دولارًا.