قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟
كجوك: نتطلع إلى دور أكبر لـ «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون
شروط وأسباب استجابة الدعاء.. الأوقاف توضحها
إقالة المتحدث باسم نتنياهو .. وجدل حول الأسباب
خالد الغندور يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن وسام أبو علي
ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
بسبب دعوى خلع.. زوج يصيب زوجته وأسرتها داخل مكتب محام بالقاهرة
رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه
بصاروخ «فلسطين 2».. الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد وهروب جماعي للملاجئ
احذروا الفترة القادمة| تنبيه جوي عاجل يشمل هذه المحافظات.. تفاصيل
عربية النواب: رئاسة الفاو نجاح كبير للدبلوماسية المصرية إقليمياً ودولياً
فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. اعرف الشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقوى هاتف من سامسونج.. إليك أهم مواصفات Galaxy S25 FE قبل انطلاقه

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف سامسونج القادم Galaxy S25 FE وهو منافس قوي في فئة الهواتف متوسطة السعر، ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر 2025، و يتمتع بنتائج جيدة نسبيًا في أداء وحدة معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي بالنسبة لفئته السعرية.

مواصفات هاتف S25 FE

أشارت التسريبات إلى  أن هاتف S25 FE يعمل بمعالج Exynos 2400 من سامسونج، مقترنًا بمعالج الرسوميات Xclipse 940. سجّل الهاتف 13,776 نقطة في اختبار OpenCL من Geekbench، مما يُشير إلى قوة رسوميات قوية - والتي يُفترض أن تكون أكثر من كافية للتعامل مع الرسوم المتحركة أثناء تعدد المهام. 

على الجانب الآخر قدّم الهاتف أداءً جيدًا في اختبارات الذكاء الاصطناعي،  مما يُشير إلى أنه مُجهّز جيدًا لميزات الذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة المباشرة وتحرير الصور. تتوافق هذه النقاط مع معالج Exynos 2400e في هاتف Galaxy S24 FE .

 إطلاق هاتف S25 FE

من المتوقع إطلاق هاتف S25 FE بنظام Android 16 وواجهة One UI 8، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت في الإصدار الأساسي. بينما كان بعض المستخدمين يأملون في إصدار بسعة 12 جيجابايت لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، فقد يكون ذلك واردًا.

 وقد أُلغيت التكهنات السابقة حول إصدار MediaTek Dimensity 9400، ومن المتوقع الآن أن يعمل معالج Exynos 2400 في جميع الطرازات العالمية.

يُقال إن الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تُضاهي كاميرا سلسلة Galaxy S25، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف. 

يكتمل الجهاز بشاشة AMOLED عالية الدقة بالكامل (FHD+) بقياس 6.7 بوصة (معدل تحديث 120 هرتز، سطوع أقصى 2600 شمعة/م2)، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 45 واط. ومع بدء اختبارات البرمجيات الداخلية ، من المرجح إطلاق هاتف S25 FE في أكتوبر.

إذا صمدت أرقام الأداء المبكرة هذه، فقد يقدم Galaxy S25 FE قيمة رائعة في نطاق السعر 600 إلى 650 دولارًا.

هاتف سامسونج هاتف سامسونج القادم Galaxy S25 FE الذكاء الاصطناعي حدة معالجة الرسومات معالج Exynos 2400

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

ألونسو

تشابي ألونسو بعد هزيمة دورتموند: علينا تفادي الفوضى قبل مواجهة باريس

منتخب شابات الطائرة

الليلة.. مصر تصطدم بكرواتيا في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة

منتخب مصر للهوكي

منتخب مصر للهوكي يواجه عمان في ثاني مباريات الأمم الدولية الودية.. اليوم

بالصور

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فيديو

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد