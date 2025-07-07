سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab S10 Lite بسعر منخفض ومواصفات جذابة

في الوقت الذي تركز فيه سامسونج على إطلاق سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة Galaxy Tab S11، يبدو أن الشركة الكورية تعمل أيضًا على جهاز لوحي جديد موجّه للفئة الاقتصادية، يحمل اسم Galaxy Tab S10 Lite، والذي قد يكون خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن جهاز أندرويد لوحي بسعر معقول دون التنازل عن الأساسيات.

سعة بطارية كبيرة وشحن سريع

وفقًا لتسريب جديد من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، فإن الجهاز يحمل نفس رقم الطراز الخاص بـ Galaxy Tab S10 FE، ما يشير إلى أنه سيأتي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير.

رغم أن هذه السعة لم تعد استثنائية مقارنة ببعض الهواتف الصينية التي باتت توفر بطاريات بسعة 7000 مللي أمبير، إلا أنها لا تزال ملائمة جدًا لجهاز لوحي من هذه الفئة السعرية.

وإذا كانت التجربة مماثلة لجهاز Tab S10 FE، فمن المتوقع أن يوفر الجهاز حوالي 7 ساعات من وقت تشغيل الشاشة، وهي نتيجة جيدة جدًا.

كما تؤكد الوثائق دعم الجهاز لتقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يعني أن إعادة شحن البطارية لن تستغرق وقتًا طويلاً.

دعم لقلم S Pen

أحد أبرز النقاط التي قد تميز Galaxy Tab S10 Lite عن المنافسين هي دعم قلم S Pen، وهو ما كان متوفرًا في Galaxy Tab S6 Lite سابقًا، وتشير التسريبات إلى أن الجهاز الجديد سيتبع نفس النهج.

وجود القلم يعتبر ميزة كبيرة لمن يستخدمون الجهاز لتدوين الملاحظات، أو الرسم، أو حتى لأولئك الذين يفضلون التفاعل مع الجهاز بالقلم.

وفي حال قررت سامسونج تضمين القلم ضمن محتويات العلبة كما فعلت سابقًا، فذلك سيمنح الجهاز ميزة تنافسية قوية.

مواصفات متوازنة لأداء يومي سلس

تشير التسريبات إلى أن Galaxy Tab S10 Lite سيعمل بمعالج Exynos 1380 من سامسونج، إلى جانب 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، وهي مواصفات تعتبر مناسبة تمامًا للاستخدامات اليومية مثل مشاهدة المحتوى، تصفح الإنترنت، والمهام الخفيفة.

سعر منخفض وإطلاق قريب

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق الجهاز، لكن حصوله على شهادة FCC يعد مؤشرًا قويًا على أن الإعلان الرسمي بات وشيكًا.

أما من حيث السعر، فمن المتوقع أن يكون أقل من سعر Galaxy Tab S10 FE الذي يبلغ حوالي 500 دولار، ما يعني أن النسخة "Lite" ستدخل رسميًا ضمن الفئة الاقتصادية من أجهزة سامسونج اللوحية.

منافسة محتدمة في سوق الأجهزة اللوحية الاقتصادية

من الجدير بالذكر أن سامسونج ليست وحدها في هذا السباق، إذ تعمل شركة OnePlus أيضًا على جهاز لوحي اقتصادي خاص بها، يُعرف باسم OnePlus Pad Lite، ويُشاع أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 9340 مللي أمبير.