هدية الثانوية.. أفضل موبايل سامسونج للطلاب بسعر اقتصادي 2025

يأتي هاتف Samsung Galaxy A26 5G كهدية مثالية لطلبة الثانوية؛ فقد كشف عنه في مارس 2025، وهو يقدم مجموعة قوية من الميزات بسعر مناسب.

يضم معالج Exynos 1380، شاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدرجة وضوح FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، ويستخدم نظام Android 15 مع وعد بست سنوات من التحديثات الأمنية والتطويرية—مما يجعله استثمارًا ذكيًا لتغطية احتياجات سنوات الدراسة .

تصميم يصلح للدراسة والاستخدام اليومي

يحمل Galaxy A26 5G بطارية سعة 5000 ملّي أمبير تدعم الشحن السريع 25 واط، ما يكفي لليوم الدراسي الكامل أو الجلسات الطويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المُتكرر. وبفضل تصميمه الخفيف والمريح، أصبح الهاتف سهل الحمل والتنقل بين الحصص والأنشطة اليومية .

تجربة تصوير وتعليمية متطورة

الهاتف مجهّز بكاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، ما يمكّن الطلاب من التقاط صور واضحة للملاحظات والكتب، بالإضافة إلى عدسات أخرى للتصوير الواسع والماكرو. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو Full HD، لتسهيل المشاركة في الشرح أو المشاريع الجماعية عبر تطبيقات الفيديو .

ضمان واستمرارية تحديثات

تبرز ميزة دعم النظام والتحديثات كأحد الأسباب المهمة لاختيار هذا الهاتف، إذ يعد Galaxy A26 5G جزءاً من فئة A-series التي تلتزم بتقديم ست سنوات من التحديثات، ما يضمن طول عمر الاستخدام وحمايته سيبرانيًا، وهو أمر مهم لأي جهاز مخصص للطالب .

الخلاصة

يُعد Samsung Galaxy A26 5G الخيار الأمثل كهدية مناسبة لطلاب الثانوية في 2025، بفضل توازنه بين الأداء، الشاشة، الكاميرا، وعمر البطارية، كما يوفر قيمة عالية مقابل سعره المعقول.

بفضل دعم شبكات الجيل الخامس والتحديثات الطويلة، فهو جهاز فعال للأغراض التعليمية والترفيهية على حد سواء.

إذا كنت ترغب بمقارنة سريعة مع موديلات أخرى مثل A35 أو A56، يسعدني تزويدك بمزيد من التفاصيل.