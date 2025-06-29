تابلت خارق من سامسونج يغزو الأسواق.. إليك أهم المواصفات

إذا كنت تبحث عن تابلت بمواصفات رائدة وتصميم فريد فيمكنك التفكير في جهاز Galaxy Tab S11 Ultra القادم

جالاكسي تاب S10 ألترا

يعمل جهاز Tab S11 Ultra، بمعالج MediaTek Dimensity 9400

ويعد مدعم بالعديد من أدوات الذكاء الأصطناعي مما يجعله منافسًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي المدمج وتعدد المهام.

من المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، مع إمكانية توفير سعة تخزين أعلى تصل إلى 16 جيجابايت، وسيعمل بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8 من سامسونج، وتعد هي المرة الأولى التي يُصدر فيها جهاز Galaxy Tab بهذه المجموعة مُسبقًا.

جهاز Galaxy Tab S11 Ultra

مواصفات جالاكسي تاب S10 ألترا

يأتي الجهاز مزود بشاشة AMOLED مقاس 14.8 بوصة بدقة 2.9K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية أكبر قليلاً بسعة 11,374 مللي أمبير/ساعة، مقارنةً ببطارية 11,200 مللي أمبير/ساعة في طراز العام الماضي.

بينما تركز سامسونج حاليًا على حدث Unpacked المقرر في 9 يوليو للكشف عن هاتفي Z Fold7 و Z Flip7 ، من المتوقع إطلاق سلسلة Tab S11 بعد ذلك بقليل، على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني للعام الماضي.

بفضل رقاقته القوية ومواصفاته المتطورة وأحدث إصدار من نظام أندرويد، يُتوقع أن يكون جهاز جالاكسي تاب إس 11 ألترا منافسًا قويًا لجهاز آيباد برو من آبل وغيره من الأجهزة اللوحية الرائدة.